CLICHE, David



Est décédé le 19 juillet 2020, M. David Cliche à l'âge de 68 ans. Il était l'époux de Mme Johanne Séguin et demeurait à St-Étienne-de-Bolton.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Johanne, sa fille Gabrielle (Viken Yanbestian), son fils Louis-Joseph (Vanessa Claveau), ses petits-enfants Alexandre, Charles, Béatrice, Adèle et Jeanne, son frère Nicolas (Lise Carrière), sa soeur Josée ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire :pour recevoir les condoléances, le samedi 22 août de 13h30 à 16h30. Les funérailles suivront au Mémorial du complexe à 16h30.Nous remercions particulièrement son ami François Paré, ses cousins Bernard Cliche et André Spénard ainsi que ses belles-soeurs Anne-Marie Séguin, Denise Monette et Guylaine Séguin pour leur soutien indéfectible tout au long de sa maladie.