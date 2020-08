PÉRIARD, Madeleine



née LeblancDe Saint-André-Avellin est décédée le vendredi 3 avril 2020 à l'âge de 85 ans. Tendre épouse de feu Réjean Périard; fille de feu Henri Leblanc et de feu Edouilda Deshaies.Elle était la mère bien-aimée de Pierre (Michelle Plouffe), Francine (Martin Tremblay) et Sylvain (Line Bédard); la grand-mère adorée d'Alexandre, Kevin, Simon et Gabriel; ainsi que l'arrière-grand-mère de Charlie. Elle fut prédécédée par un petit-fils Pierre-Alexandre. Lui survivent également plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.Madame Périard a été copropriétaire de l'hôtel de St-Émile-de-Suffolk avec son époux Réjean Périard de 1968 à 1998. Elle a su tenir son entreprise avec un grand professionnalisme pendant 30 ans. Ensemble, ils étaient fiers de contribuer à leur communauté.La famille invite parents et amis au Chapiteau du:ST-ANDRÉ-AVELLIN, QUÉBEC (819) 983-6616le samedi 22 août 2020 à compter de 10 h. La cérémonie suivra sous le chapiteau à 11 h.Considérant la situation provoquée par le virus COVID-19 et en respect des recommandations du Ministère de la santé publique, le port du couvre visage sera obligatoire lors de votre visite à la maison funéraire.Un chaleureux merci à l'ensemble du personnel du CHSLD Petite- Nation pour les excellents soins prodigués à Mme Périard.Pour ceux qui le désirent des dons à la Société Alzheimer de l'Outaouais québécois, 440, Maloney Ouest, Gatineau, Qc, J8P 6W2 seraient appréciés.