DÉSY, Aimé J



À Montréal, le 3 août 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Aimé J Désy.Natif de Saint-Barthélemy, il était le fils de feu François-Xavier Désy et de feu Évelina Drainville et le frère de feu Jules-Hector, feu Gertrude, feu Marie-Luce, feu Jacques, feu Georges-Étienne, feu Conrad, feu Robert et feu Agathe.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Denise Rochette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église de Saint-Barthélemy, 601 rue York, à Saint-Barthélemy, le samedi 22 août dès 10h30 et un service funèbre aura lieu à 11h, en présence des cendres, suivi de l'inhumation au cimetière du même endroit.