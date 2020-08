BOILEAU, Jeannette

(née Lepage)



À St-Chrysostome, le 7 août 2020 à l'aube de ses 94 ans, est décédée Mme Jeannette Lepage, épouse de feu René Boileau et mère de feu Clément (Nicole).Elle laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (Alain) et Sylvain (Linda), ses petits-enfants : Mélanie, Éric, Véronique, René, Mégane, Jonathan et Vincent, ses six arrière-petits-enfants : Félix, William, Charlotte, Juliette, Alice et Olivia, son frère Jean-Noël Lepage (Lucienne), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera vendredi le 21 août 2020 de 19h à 21h au :107 VINCENTST-CHRYSOSTOME, J0S 1R0450-826-3131Les funérailles se tiendront samedi le 22 août 2020 à 11h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. Samedi, jour des funérailles, la famille recevra les sympathies à l'église à partir de 10h. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital Barrie-Memorial d'Ormstown pour les soins prodigués, particulièrement le personnel du 3e étage.