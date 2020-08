ARMSTRONG DESMARAIS,

Claudette



À Montréal le 20 mars 2020 à l'âge de 74 ans est décédée madame Claudette Armstrong, épouse de monsieur Gérald Desmarais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils François (Véronique Lamothe), ses petits-enfants Raphael, Mathilde et Vincent. Elle laisse également sa soeur Solange, ses belles-soeurs Diane Desmarais, Manon Desmarais ainsi que Pauline Larivée (feu Fernand Armstrong), ses neveux et nièce, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le samedi 22 août 2020 de 18h à 21h. Une liturgie sera dite au salon à 20h30.Au lieu de fleurs, des dons pour la Société canadienne du cancer seraient appréciés.