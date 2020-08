MORIER, Alexandre



1976 - 2020

MORIER, Zoé

2016 - 2020

Né le 21 janvier 1976 à Saint-Eustache, ayant grandi à Sainte-Agathe-des-Monts et résidant à Montréal, est décédé avec sa fille Zoé (3 ans), le vendredi 7 août 2020, à l'âge de 44 ans, monsieur Alexandre Morier, fils de monsieur Daniel Morier et de madame Josée Plessis-Bélair.

Outre ses parents, il laisse dans le deuil : son petit garçon Elliot, ses frères et sa soeur, son filleul, ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que ses nombreux amis et collègues.

La famille accueillera parents et ami(e)s le jeudi 20 août 2020 à la:















courriel : notre-dame@cfgm.coop

Ceux et celles qui le désirent peuvent témoigner leur sympathie en faisant un don à destination de son garçon en suivant ce lien:

gf.me/u/yp6pfj