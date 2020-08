GOYER, André



À Ste-Martine, le 3 août 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé M. André Goyer, fils de feu Hervé Goyer et de feu Simone Brouillard.Il laisse dans le deuil ses enfants Ariane Goyer (Hervé) et Alex Goyer (Coralie), la mère de ses enfants et son amie Christine Lavoie, ses soeurs Diane (Daniel), feu Nicole et Suzanne (François), neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieux le samedi 22 août à midi en l'Église Sainte-Martine (122 Rue Saint- Joseph, Sainte-Martine). La famille recevra les condoléances de 10h à midi.www.alexandrenicole.comAu lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.