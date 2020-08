ROCHON, Jean-Pierre M. Sc.

Psychologue



L'ami Jean-Pierre nous a quittés doucement à 17h05, le 6 mai dernier, à l'hôpital de Ste-Agathe en la présence de son neveu Pierre-Luc.Fils de feu Raymond Rochon et feu Marguerite Demers, il laisse dans le deuil sa soeur Huguette (Louis-Philippe Claude), ses neveux et nièces Caroline Joseph (Jean-François Claude), Marc-André Joseph, Louis Rochon-Rufiange (Jennifer Marcone), Pierre-Luc Rochon-Rufiange (Julie Tardif) et Marilyn Rochon-Rufiange, ses petits-neveux Alexis Claude et Jérémi Claude, sa tante Aline Demers (Gilles Gaudet), ses cousins et cousines Rochon et Demers et ses nombreux amies et amis.Nous nous souviendrons de lui comme l'humaniste charismatique, drôle, à l'esprit vif, au regard espiègle et de l'accompagnateur des âmes en déroute.Fervent croyant, il repose en Paix.La famille vous accueillera le samedi 22 août 2020 de 13h à 14h en l'église Saint-Jean-Berchmans, au 1871, boulevard Rosemont, Montréal, Qc, H2G 1S7. Les funérailles auront lieu à 14h au même endroit.