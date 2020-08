JODOIN, Maurice



À Laval est décédé le 15 juillet 2020, à 88 ans, Maurice Jodoin, dit "Momo", époux de Huguette Mireault-Jodoin.Après être demeuré pendant plusieurs années à Ahuntsic, il était résident de Laval dans les dernières années. Fidèle travailleur chez Bell comme technicien en téléphonie. Grand passionné de sport, de pêche, de musique et de chant en particulier, il a toujours fait partie de groupes nourrissant ses champs d'intérêt.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille unique, Lyne, son gendre Chemir Mamode, sa belle-soeur Suzanne Lauzon (feu Guy Jodoin), de même que ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7 514-342-8000www.dignitequebec.comle dimanche 23 août 2020 de 10h00 à 11h30 afin de recevoir vos condoléances. La cérémonie sera célébrée dans la plus stricte intimité en raison de la situation sanitaire qui prévaut actuellement.La famille désire saluer tout particulièrement le personnel soignant de l'équipe des soins palliatifs à domicile du CISSS de Laval de même que la Maison des Soins Palliatifs de Laval pour les soins empreints de respect, de douceur et de dignité.Des dons à la Maison des Soins palliatifs de Laval seraient vraiment appréciés par la famille.