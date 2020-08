TREMBLAY, Pierre



À la résidence Côte-Saint-Paul, Montréal, le 4 janvier 2020, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Pierre Tremblay, fils de feu Thérèse Ducharme et de feu Claude Tremblay,Il laisse dans le deuil son oncle Fernand Ducharme ainsi que plusieurs cousins et cousines des familles Ducharme et Bélair, ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le lundi 24 août 2020 de 11h à 12h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2630 Notre-Dame O. (angle Charlevoix), Montréal, H3J 1N7,suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.