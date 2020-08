LAFORTUNE, Laura

(née Beaudin)



Madame Laura Lafortune (née Beaudin), épouse de feu Armand Lafortune est décédée le 22 mars 2020, à l'âge deElle laisse dans le deuil ses enfants, feu Ginette (Mario), Yves (Jocelyne), Claire (Roger), feu Jean-Marc, Gilbert, Richard (Manon), Carole (Claude) et ses nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères Roger, Gaëtan, Marcel, ses soeurs Stella, Laure, ses neveux, nièces et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie au 6700 rue Beaubien,le dimanche 23 août de 13h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 ainsi que lundi 24 août de 9h00 à 10h30.Les funérailles auront lieu le même jour à l'Église Notre-Dame d'Anjou au 8200 place de l'Église à Anjou à 11h00.Un buffet sera servi au sous-sol de l'Église après la cérémonie dès midi.