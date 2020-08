RICHER, Irène (née Chopin)



Au Centre Jean-Louis Lapierre, le 3 août 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Irène Chopin de St-Constant, épouse de feu Claude Richer.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucie (René Asselin), Robert (Sylvie Benoit), Sylvain et Marie-Claude (Robert Munari), ses petits-enfants Alexandre (Nadine Bilodeau), Stéphanie, Marie-Ève, Sébastien, Andréanne, Al, Maude, Audrey et arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire :ST-CONSTANT, QC450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 21 août 2020 à compter de 9h30 suivi des funérailles à 14h en l'église paroissiale de St-Constant.