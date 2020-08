JOANNETTE, Jean-Guy



À Laval, le 27 avril 2020, à l'aube de ses 88 ans, est décédé Monsieur Jean-Guy Joannette, époux de feu Hélène Filiatrault.Précédé de sa soeur Fernande, il laisse dans le deuil ses deux enfants Francis (Jacqueline) et Christian, ses petites-filles Alexandra, Tania, Maude et Valérie, sa soeur Marie-Paule et ses frères Réjean (Diane), Vianney (Jacqueline) et Réal, son beau-frère Claude, ses belles-soeurs Madeleine et Rita, neveux, nièces et amis.Tout en respectant les recommandations de la santé publique, les funérailles auront lieu le samedi 22 août 2020 à 11h00 (les portes ouvrent à 10h00), à l'église Saint-Léopold de Fabreville, au 3827 boul. Sainte-Rose, Laval.