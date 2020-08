PARADIS, Maurice



Le 6 mars, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Maurice Paradis, époux de feu Myrza Bourbeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Cécile), Richard et Louise (Normand, ses petits-enfants Gabrielle (Chris) et Alexandre (Daphnée), ses soeurs Thérèse, Marguerite et Simone et son frère Raymond, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 21 août de 11h à 14h. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Sylvain, 750 boul. St-Sylvain, Laval, le vendredi 21 août à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière Saint-Vincent-de-Paul.Un don à Vision Mondiale en sa mémoire serait apprécié.