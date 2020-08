YAKUBOSKY, Anthony J. "Tony"



Fils d'Antoine et de Raymonde, Tony est né le 22 avril 1952 à Montréal. En 1977, il épouse Kathie et en septembre 2019, ils célèbrent leurs 42 ans de vie commune.Tony est allé à l'école secondaire Our Lady of Mount Royal, à Marymount ainsi qu'à Loyola avant de se lancer dans le monde du travail. C'est à ce moment qu'il devient livreur pour le Roi de la pizza.Il débute ensuite sa carrière en courtage en douane en grimpant tous les échelons de messager à tarificateur chez Affiliated et Milgram. Peter Martinelli, son mentor chez Mendelssohn-Commercial, voit en lui un énorme potentiel et l'aide dans son développement de carrière. En 1976, il fonde Intercontinental tarif aux côtés de Peter Ostapuk, Sam Fiorentino, Gary Pearl et Harvey Uline jusqu'à la vente à Kenmont Management.Par la suite, Tony occupe un rôle de consultant à la douane chez UPS avant de fonder Axxess International en 2005. Il s'associe ensuite à Richard Gervais et ensemble ils bâtissent et font croître l'entreprise que nous connaissons aujourd'hui.Il était très fier de son travail et n'était jamais plus heureux que lorsqu'il faisait de la résolution de problèmes! Tony était attentionné et il se souciait du bien-être de ses collègues et de son entourage.Tous se souviendront de sa joie de vivre et de son énergie! Il laisse un grand vide derrière lui et il nous manquera à tous!Il laisse dans le deuil son épouse Kathie, son frère Danny (Sandra) et leurs enfants Nicolas et Laura (Daniel Burbela).Les visites funéraires auront lieu le 22 août 2020 de 10h00 à 15h00 au salon funéraire:222 AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, H9S 3X6Un service suivra dans la chapelle à 16h00.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.