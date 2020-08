Louis Laberge



Louis Laberge, CPA, CGA, a été emporté par le coronavirus le 16 avril dernier, après une hospitalisation de trois semaines. Il n'aura jamais su qu'il était récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour toutes ses années de bénévolat. L'Association des bénévoles de Vigi Santé Reine-Élizabeth l'avait secrètement recommandé, car, après seize années comme trésorier, elle connaissait sa grande réserve.Natif de Notre-Dame-de-Grâce, la Caisse populaire Desjardins avait bénéficié de sa compétence comme administrateur au sein de son conseil d'administration. Skieur accompli, son sport privilégié était cependant le tennis dont un très grand nombre de ses amis étaient des adeptes. À ses débuts, il avait même accepté d'être le trésorier du Club de tennis Kent.Profondément croyant, pendant plus de trente ans, il a été compté parmi les bénévoles les plus assidus de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Sa voix calme et posée en faisait un lecteur de la Parole de Dieu clair et compréhensible. Pendant plusieurs années, il a été assidu à la messe dominicale de 9h30.Louis a travaillé 23 ans pour les Fonds de Placement Desjardins jusqu'à sa retraite. Il avait aussi passé plusieurs années à la Bourse de Montréal et au Trust Général de Montréal.Partout il était reconnu comme un modèle de courtoisie, de politesse et de générosité. Ses collègues le disaient bienveillant, rieur, joyeux, toujours de bonne humeur ; il s'était fait un renom de grand formateur auprès de la nouvelle génération de comptables.Fils unique de Rolande Legault et de Marcel Laberge, outre ses proches amis Gérald et Alice, Claude et Lucie, Denise, Jacques, Régis et Jean-Pierre, ses fidèles voisins Marielle, Marcus et Rebecca, ses collègues du Mouvement Desjardins et de nombreux amis, Louis laisse dans le deuil ses cousins, leurs conjoints et leurs enfants : Francine, Michel, Dominique, Bernard et Pascale Synnott, François St-Laurent et Marie Champagne, ainsi que Claude, Pierre, Michelle, Louis-Gabriel, Geneviève et Guillaume Lavigne.Ses proches y recevront vos condoléances dès 9 heures le samedi 19 septembre au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919WWW.ALEXANDRENICOLE.COMFier de ses ancêtres originaires de Châteauguay, il y sera inhumé, samedi, le 19 septembre 2020, après une célébration religieuse qui aura lieu àen la chapelle du complexe. Les cendres de Louis seront portées en terre au Cimetière dans le lot qu'il a lui-même choisi.