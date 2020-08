BEAULIEU, Pierrette



À Laval, le 3 août 2020, est décédée à l'âge de 81 ans, Madame Pierrette Beaulieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants Kelly et Benoît, ses petites-filles Jessica, Valéry et Alexandra, sa cousine Micheline (René), ses amis Amaury, Serge, Henriette (Roy) et Ginette ainsi que tous ses admirateurs secrets.La famille recevra les condoléances le samedi 22 août 2020, de 13 h 30 à 16 h 00 à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.