CHOQUETTE, Richard



À Laval, le 25 juillet 2020, est décédé à l'âge de 74 ans, M. Richard Choquette KStJ, CD, ADC, M.ED, (Major).Il laisse dans le deuil sa conjointe Monique Renaud, sa fille Carolyne (Raymond) et son petit-fils Galilei, son frère Daniel (Louise), Alexandra, Jérémy, ses neveux et nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.Une rencontre fraternelle aura lieu le vendredi 21 août 2020 de 19h à 21h et le samedi 22 août de 10h30 à 12h45 au:LACHUTE (QUÉBEC) J8H 1M3Les funérailles auront le samedi 22 août 2020 à 13h30 en l'église de St-Philippe d'Argenteuil, 231 route du Canton, Brownsburg-Chatham (Qc) J8G 1R5 (route 148).Au lieu de fleurs, vos dons seront remis à un organisme de Laval pour la réussite scolaire des adolescents.