ST-PIERRE (née VINETTE)

Marie-Ange



À St-Isidore, le 2 juillet 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Ange Vinette, épouse de feu M. Georges St-Pierre.Elle laisse dans le deuil ses neuf enfants : Rolland (Pauline), Yves (Carmen), Louise (Alain), Daniel (Josée), Gérard (Danielle), François, Hélène (Denis), Denise (Claude) et Claude ainsi que ses 27 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants, son beau-frère Gilles St-Pierre, sa belle-soeur Denise St-Pierre, neveux et nièces, autres parents et amis.Compte tenu des circonstances, les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité.La famille désire remercier le personnel du Centre hospitalier Anna-Laberge pour leurs bons soins.Vous pouvez exprimer vos témoignages de sympathie par un don à l'hôpital Anna-Laberge.MICHEL THÉRIAULT INC.www.rfmtheriault.ca 450-699-1717