GIGUÈRE, Denise

(née Valiquette)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Denise Giguère survenu à Longueuil, le 31 juillet 2020, à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de M. Jean-Louis Giguère.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle, Nicole, Michelle (Alain Aubry), Josée (Benoit Juneau) et son fils Benoit (Sylvie Toupin), ses petits-enfants : Simon, Mathieu et Léa, ses frères et soeurs, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à la :le vendredi 21 août 2020 de 10h00 à 12h00 amis et famille éloignée, de 12h00 à 14h00 famille proche. Une cérémonie hommage suivra, dès 14h00, en la salle de célébration de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (cancer colorectal).La famille tient à remercier le personnel des soins de la maison Vivalia Le Boisé pour leurs bons soins et dévouement auprès de Mme Valiquette.Veuillez noter qu'avec la situation actuelle, le port du masque est obligatoire pour tous et la distanciation est recommandée. Les places étant limitées à l'intérieur de la résidence funéraire, il serait préférable de contacter les membres de la famille avant de se présenter.