ST-PIERRE, Marc-André



À St-Étienne-de-Beauharnois, le 14 mars 2020 à l'âge de 71 ans, est décédé accidentellement M. Marc-André St-Pierre, époux de Mme Hélène Caron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Annie (Kevin Turgeon), Nicolas (Lisa Tremblay) et Manon (Tino Langlois) ainsi que ses petits-enfants: Océane, Zoé-Rose, Emma, Jay et Livia.Il laisse également sa mère Béatrice April (feu Roland St-Pierre), ses frères et soeurs: Christine (Jean-Marie Belzile), feu Élie-Eudes, Noëlline, Langis, Lisette (Yvon Dubé), Aubin, Diane, Guy (Guylaine D'Amours) de même que ses beaux-frères et belles-soeurs: Louise (feu Guy Bernatchez), Marie-Line (feu Jacques Gamache), Martin (Christine St-Pierre), Jean-Marcel, Raymonde (Gérald Laurendeau), Harold (Carole Jean), Robin (Catherine Fortin), ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 22 août 2020 de 13h30 à 16h30 au:STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 16h30 en la chapelle du salon.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.www.cancer.ca