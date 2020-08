LABERGE (née CHÈVREFILS)

Fernande



De Saint-Isidore, le 22 avril 2020 à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Fernande Chevrefils, épouse de M. Roméo Laberge.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Luc Pouliot), Yves (Nicole Lécuyer) et Lyne (Bernard Lefebvre), ses petits-enfants Valérie, Andrée-Anne, Mélanie, Jean-Sébastien, Audrey, Gabriel, Jérôme et Charles, ses 6 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs : feu Marielle, feu Hermel, Pauline (feu Roger Tremblay) et Monique (Jacques Beauparlant), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille accueillera parents et amis le vendredi 21 août de 19h à 21h30. Les funérailles auront lieu le samedi 22 août dès 14h en l'église de Saint-Isidore.En sa mémoire des dons à la Fondation de l'Hôpital Anna-Laberge ainsi qu'à la Société Alzheimer Rive-Sud seraient appréciés.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel qui de près ou de loin, a offert de bons soins et services à leur mère durant les dernières années.