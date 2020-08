DESROCHERS, Gloria



De Repentigny, le 9 août 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Gloria Desrochers.Elle laisse dans le deuil sa fille Myriam-Elaine Brissette (Yves Sarrazin), ses petits-enfants Lyann, Cédric, Liliane, son arrière-petite-fille Zoé, ses soeurs Lorraine et Sr Agathe Desrochers, ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances, et dans le but d'éviter les rassemblements les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure.Elle fut confiée au :850 MONTÉE MASSON MASCOUCHE