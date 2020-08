DUPONT BÉLAIR, Annette



À Montréal, le 27 avril 2020 est décédée Annette Bélair Dupont, fille d'Arthur Bélair et Angélina Saint-Louis. Outre son mari feu Jacques Dupont, elle rejoint ses frères Roméo (feu Cécile), Marcel (feu Henriette) et Léopold (Madeleine).Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Madeleine, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 21 août 2020 à 10h00 à l'église des Saints-Anges Gardiens au 1400 boul. Saint-Joseph, Lachine.