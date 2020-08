CORBEIL, Jean-Paul



C'est avec beaucoup de chagrin que nous vous informons du décès de notre père M. Jean-Paul Corbeil, survenu le 9 août 2020. Son horloge s'est arrêtée à 96 ans, il nous a quittés pour aller rejoindre sa conjointe Rose Lortie qu'il aimait tant.Il laisse dans le deuil ses enfants Céline (Serge), Joane, Justin (Catherine), ses petits-enfants Mélanie, Marie Ève, Véronique, Matthieu, Julie, Juliette et Laurent, ses arrière-petites-filles Camille, Delphine, Celia, Judith et son arrière-petit-fils Maui, sa soeur Mariette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi 21 août de 18h à 21h au :Les funérailles auront lieu le samedi 22 août à 10h30 en l'Église St-Vincent de Paul à Laval. L'inhumation suivra au cimetière St-Vincent de Paul.Au lieu des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Cité de la Santé à Laval.Considérant les circonstances actuelles en lien avec les directives de la Santé Publique, le nombre de visiteurs au salon et à l'Église est limité afin de respecter la distanciation physique. De plus le lavage des mains à l'entrée et le port du masque ou couvre-visage sont obligatoires.