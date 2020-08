NORMANDIN, Fleur-Aimée (née Simoneau)

NORMANDIN, Fleur-Aimée

À Terrebonne, le 9 août 2020, protégée par l'amour de sa famille, s'est éteinte paisiblement Mme Fleur-Aimée Normandin. Elle rejoint son époux Jacques Normandin et ses parents Olympe Clément et Roch Simoneau.Elle laisse dans le deuil ses trois filles : Roselyne (Monique Lyrette), Danièle (Robert Turcotte) et Luce, ses petits-enfants : Marie-Ève (Brenton), Émile, Laurence (Nicolas), Alexis (Mary-Pier), Patrick, son arrière-petite-fille Éloïse ainsi que plusieurs amies fidèles.La famille recevra les condoléances le samedi 22 août 2020 de 12h00 à 13h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 13h30 à la chapelle du complexe.Compte tenu des circonstances actuelles, les membres de la famille accueilleront les proches et amis tout en respectant les restrictions des autorités sanitaires sur le nombre de personnes autorisées.Nous souhaitons remercier de tout coeur, le personnel de la Résidence Floréa de Terrebonne pour leur grand dévouement et les bons soins tant appréciés par Fleur-Aimée et sa famille.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire serait apprécié, au fonds des sarcomes des Cèdres au soutien à la recherche - Dr Robert Turcotte via internet ou par téléphone au 514-656-6662.