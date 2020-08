POITRAS, Marguerite



À Laval, le 10 août 2020, à l'âge de 82 ans est décédée Madame Marguerite Poitras, épouse de feu Réjean Goyer.Elle laisse dans le deuil ses belles-filles Jocelyne (François) et Guylaine (Alan), ses petits-enfants Kim et Karl, son frère Yvon (Danielle) et sa soeur Huguette, ses neveux et nièce ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 Des Perron, Laval, H7J 1G5,le jeudi 20 août 2020 de 13h à 14h suivi d'une cérémonie religieuse au salon à 14h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.