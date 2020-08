LAVERDURE, Jeannette



(née Ladouceur)Décédée à Ottawa, le 28 avril 2020. Elle laisse dans le deuil son époux Robert Laverdure; ses enfants: Sylvie Richards (Shawn Clark) et Pascal Laverdure (Christiane Piché); ses petits-enfants: Jessi, Kyle, Véronique et Nicolas; ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Keely, Easton, Tommy et Emmett; son frère Daniel et ses soeurs: Jacqueline, Hélène et Christiane. Elle est prédécédée par ses parents Léopold Ladouceur et Géraldine Charbonneau et son frère Paul-André.Le service commémoratif aura lieu le samedi 19 septembre 2020, à 11h à la:CHAPELLE WESTBORO403 RUE RICHMOND, OTTAWALa famille recevra parents et ami(es) à 10h00. Une réception suivra immédiatement après le service.Du aux restrictions COVID et le nombre maximum de personnes permis au service, vous devez vous enregistrer au:obituary/Jeannette-Laverdure