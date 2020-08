LAVOIE, Sr Lucille, rbp

(S. M. de Ste-Monique d'Ostie)



Au Carrefour Providence, le 10 août 2020, est décédée Sr Lucille Lavoie, religieuse de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur. Elle était la fille de feu M. Élias Lavoie et de feu Mme Lucienne Michaud.Outre sa Congrégation, elle laisse dans le deuil ses frères, Denis Lavoie (Jeannine Barbeau) et Claude Lavoie (feu Lise Regenbale), son beau-frère André Bertrand (feu Michèle Lavoie), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux ami(e)s.En raison de la pandémie, l'Eucharistie des funérailles est reportée à une date ultérieure. Elle sera inhumée le 18 août 2020 au Cimetière de Ste-Geneviève.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Logis Rose-Virginie, C.P. 363, Succursale Rosemont, Montréal, Qc, H1X 3C6, www.logisrosevirginie.org - une oeuvre fondée par les Soeurs du Bon-Pasteur.