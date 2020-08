THIBERT, Georges



À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le 8 août 2020, à l'âge de 93 ans est décédé M. Georges Thibert, époux de feu Jacqueline Raymond.Il laisse dans le deuil ses enfants Raymond, Denise, Jacques et Yvan, leur conjoint, ses petits-enfants, ses soeurs Lise, Gisèle et Mariette, ses frères Marcel et Gilles ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:ST-CONSTANT, QC J5A 2G9Tél.: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 22 août 2020 de 15h à 20h, suivi d'une cérémonie sous invitation à la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Société canadienne du cancer. Formulaires disponibles sur place.