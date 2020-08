DULUDE, Jean-Paul



À Boucherville, le 12 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Dulude, époux de feu Réjeanne Autotte Dulude.Il laisse dans le deuil ses filles Ghislaine (Jean Valois) et Lucie (feu Jean-Pierre Lambert), ses petits-enfants, Stéphanie (Patrice), Maxime (Dana), ses arrière-petits-enfants Benjamin et Leo, sa soeur Claire ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 août 2020 de 18h00 à 21h00, ainsi que le samedi 22 août 2020 de 10h00 à 12h00 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le samedi 22 août 2020 à 12h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel de la maison de soins palliatifs Source Bleue pour l'attention, le soutien et les soins exceptionnels qui lui ont été prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Source Bleue ou à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Jean-Paul Dulude.