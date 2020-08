PARENT, Colette

(née Maisonneuve)



À Saint-Jérôme, le 28 juillet 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Colette Maisonneuve, épouse de feu M. Claude Parent.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc, Guy (Linda Houde), Marc et Suzanne (Alain Giroux), ses petits-enfants Roxane, Marie-Pier, Joffrey, Olivier, Félix (Parent), Chloé et Rosaly (Giroux), ses arrière- petits-enfants, son frère André Maisonneuve (Yolande Benjamin), ses belles-soeurs Claire et Madeleine (feu Jean Pageau), son beau-frère Gérard (feu Thérèse Maisonneuve) ; ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 29 août 2020 de 12h30 à 14h30, au salon de la:Une liturgie de la Parole aura lieu ce même samedi à 14h30, suivie de l'inhumation au Cimetière de Saint-Jérôme.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives émises par le Ministère de la santé publique en regard à la distanciation sociale et le port du masque ou du couvre-visage obligatoire.Des dons à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme seraient appréciés.