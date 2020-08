VILLENEUVE, Jacynthe



Le 5 août, à l'âge de 68 ans est décédée Jacynthe Villeneuve.Elle laisse dans le deuil son fils David (Stéfanie), ses petits-enfants Nathan et William, son conjoint Gérard Lambert, ses enfants Sandra (Jean-François), Marie-Chantale (Steeve), Myriam (Dany) et leurs enfants, ses frères et soeurs René, Roger (Micheline), Jean-Marc (Mariette), Ange-Aimé (Louise) et Jean-Guy (Diane), sa belle-soeur Ghislaine, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 23 août 2020 de 9h à 12h et de 13h à 15h30 à :933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QUÉBEC, J3L 5H5Tél. 450 463-1900Une cérémonie aura lieu le dimanche 23 août 2020 dès 15h30 au salon.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec.