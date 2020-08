SÉGUIN, Anita (née Pomerleau)



À Verdun, le 29 juillet 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Anita Pomerleau, épouse de feu Henri Séguin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Claude), Ginette, Michel (Marie-Josée) et Pierre (Chantal), ses petits-enfants Nicolas, Simon, Matis, Bianca et Thomas, ses soeurs, ses frères, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.Diane recevra les condoléances le samedi 22 août 2020 de 19h à 21h ainsi que dimanche 23 août de 10h à 12h.Michel, Ginette et Pierre recevront les condoléances le samedi 22 août de 10h à 12h, le dimanche 23 août de 18h à 20h, le lundi 24 août de 13h à 15h, de 16h à 18h et de 19h à 21h ainsi que le mardi 25 août de 9h30 à 11h30.Les funérailles seront célébrées le mardi le 25 août 2020 à 13h à l'église Notre-Dame des Sept Douleurs située au 4155, rue Wellington à Verdun.