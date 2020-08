BISCOTTI, Nick



À Montréal, le 10 août 2020, à l'âge de 98 ans est décédé M Nick Biscotti époux de feu Mme Yolande Di Fruscia.Il laisse dans le deuil ses enfants Linda (Jean Munn) et Vincent (Antonietta Adipietro), ses petits-enfants Julie, Patricia et Katherine, ses arrière-petits-enfants Jacob, Clara, Mattéo et Cristiano, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:Le mardi 25 août de 18h à 21h et mercredi dès 9h. Une cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 aout à 11h en la chapelle du mausolée, suivi de l'inhumation au cimetière repos St-Francois d'Assise, Montréal.Au lieu de fleurs des dons à l'institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.