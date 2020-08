VEILLEUX, Madeleine

(née Adam)



C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de Madeleine Veilleux, née Adam, le 20 juin 1930, épouse de feu Marie-Louis Veilleux (1928-1975).Elle s'est éteinte paisiblement le 12 août 2020, à l'âge de 90 ans, à l'Hôpital Honoré-Mercier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine, Mario (Lucie Lanthier), Pierre (Gillaine Gemme) et Sylvain (Marlène Roy), ses petits-enfants, Marie-Soleil (Michel), Mathieu (Ève), Jean-Christophe (Justine), Annabelle, Adriane, ainsi que ses arrières petits-enfants, Damien et Jasmine.Elle laisse également dans le deuil, ses frères et soeurs, Liliane, Jeannine, Fernand, Estelle, Jean-Louis, Roch et Marie-Rose, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Outre son ami pendant près de 40 ans, feu René Fournel, elle rejoint ses parents, Yvonne Dupont (1902-1993) et Raoul Adam (1901-1978).Compte-tenu de la pandémie, un hommage lui sera ultérieurement rendu.Nous tenons à remercier chaleureusement les préposés et les infirmières de la résidence Les Richeloises ainsi que le personnel de l'Hôpital Honoré-Mercier pour les soins prodigués.