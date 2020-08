LAUZON, Émilien



À Montréal, le 4 août 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé Émilien Lauzon époux de feu Pierrette Berthiaume et père de feu Diane.Il laisse dans le deuil ses enfants Gaëtan (Isabelle), Carole (Alain), France, Manon et François (Michèle), ses 14 petits-enfants et ses 11 arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 29 août 2020 de 10h à 13h. L'inhumation suivra à 16h au cimetière St-Michel de Vaudreuil, 414, avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, Qc, J7V 2M6.Au lieu de fleurs, un don à l'Institut de cardiologie de Montréal serait apprécié.