CHARLEBOIS, Madeleine



À Laval est décédée Madeleine Charlebois, le 17 juin 2020 à l’âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil, ses filles Gyslaine Lacasse, Louise Lacasse, France Lacasse, ses petits-enfants, Valérie Lacasse, Marie-Chantal Lacasse et Rosie-Anne April Lacasse, les familles Charlebois, enfants et petits-enfants, Denise Paradis enfants et petits-enfants, Cathy O’brien et enfants, et tout autre famille et ami(e)s.Les funérailles auront lieu le vendredi 21 août, de 14h à 17h au salon: