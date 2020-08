DUBEAU, Alphonse



À Longueuil, le 26 juillet 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Alphonse Dubeau, inspecteur retraité du Service des Incendies de Montréal, père de Ronald Dubeau, ancien assistant directeur du service des incendies de Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jeannine Montbleau, ses enfants : Ronald, Pierre, Alain, Nicole et Sylvie, leurs conjoints et conjointes, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :le samedi 22 août 2020 de 13h00 à 17h00. Une liturgie de la Parole suivra, dès 17h00, en privée pour la famille immédiate, en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Centres d'hébergement Vieux Longueuil (Soins palliatifs Manoir-Trinité).Longueuil (Québec) J4M 2A4Courriel :fondation.chsldlongueuil.cssspb16@ssss,gouv.qc.caLa famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CHSLD Manoir-Trinité pour leurs bons soins et dévouement auprès de M. Dubeau.