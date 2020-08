BOURGEOIS, Raymonde



Le 9 août 2020, à l'âge de 91 ans, s'est éteinte doucement et entourée des siens, madame Raymonde Bourgeois, épouse de feu Roger Messier.Elle laisse dans le deuil sa fille Claude (Martin Littleton), ses petits-enfants Raphaël et Ariane, ainsi que feu son frère Bernard (Fleurette Malo). Elle laisse également dans le deuil sa belle-famille, neveux et nièces, proches parents et amis.Des funérailles en présence des cendres seront célébrées le 19 septembre 2020 à 11 heures en l'église Saint-Matthieu-de-Beloeil (1010 Richelieu, Beloeil Qc, J3G 4R2), et de là au cimetière du même endroit.Port du masque obligatoire à l'église et distanciation physique requise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci de votre compréhension.Télécopieur : (450) 467-9468www.salondemers.com