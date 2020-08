Désolation au pays de Trump

L’accession à la présidence des États-Unis d’un homme qui ment comme il respire, un homme incapable d’établir un contact humain avec qui que ce soit, dont l’ignorance est sans fond et qui n’a d’attirance que pour les dictateurs chinois, russe et nord-coréen, est l’événement politique le plus déstabilisant depuis la Seconde Guerre mondiale en Occident.

Durant ses années de pouvoir, Donald Trump a réussi à saccager politiquement et moralement son pays. L’homme a survécu à toutes les outrances, il a piétiné toutes les traditions et il a déconstruit des institutions nationales comme la justice, l’armée et le Congrès, les détournant à son propre profit.

Celui qui veut désormais sa tête sculptée dans le roc d’une montagne qui fera oublier le mont Rushmore a mis à nu une réalité difficile à admettre, à savoir la fragilité de la démocratie dans nos pays dits « libres ».

Délire

Donald Trump a réussi à kidnapper le parti républicain pour en faire l’instrument de son délire personnel, en s’appuyant sur ses « amis » milliardaires, trop heureux d’assister au démantèlement de certaines mesures de protections sociales et médicales.

Les gestes odieux de Trump ne se comptabilisent plus. Le président, qui s’est vanté un jour d’attraper les femmes par leur sexe, a déclaré cette semaine que nombre d’hommes se sentaient « offensés » par la nomination par Joe Biden de Kamala Harris comme candidate à la vice-présidence des États-Unis.

Cette semaine encore, le président a donné ordre de réduire les normes destinées à économiser l’eau des douches dans le pays, après s’être plaint devant les médias de la pression d’eau insuffisante pour ses cheveux. Et c’est lui qui traite Joe Biden d’idiot, voire de débile, au grand plaisir de ses fans irréductibles.

Les États-Unis, prétendu leader du monde libre, apparaissent, que Trump soit réélu ou non, comme une puissance blessée au cœur. Une puissance dans laquelle les extrêmes politiques de droite et de gauche déstabilisent les institutions gouvernementales, ce qui risque d’entraîner un recul drastique de son pouvoir commercial et économique.

Une atmosphère de guerre civile larvée a flotté durant les derniers mois et rien ne permet de croire que cela ne puisse rebondir.

Dérapages

La pandémie a fait éclater au grand jour les dérapages invraisemblables de Donald Trump. À maintes reprises, il apparaissait comme un fou hagard, ne craignant pas de se mettre en contradiction avec son plus grand immunologue, le Dr Fauci, et de suggérer de s’injecter du désinfectant pour se prémunir de la COVID-19.

Personne n’aurait eu l’imagination assez fertile pour appréhender ce que les années trumpistes ont causé comme perturbations d’abord aux États-Unis, mais aussi dans les pays alliés les plus fidèles.

Dans son Discours de la servitude volontaire, œuvre du XVIe siècle, Étienne de La Boétie décrit le lien entre le tyran et son peuple. Trump n’est pas encore un tyran, mais l’identification d’une partie de la population américaine peut s’y appliquer. Trump impose sa loi et sa volonté et son « peuple » l’accepte et s’y reconnaît.

La lucidité est une nécessité blessante, mais incontournable.