D’est en ouest

Restez et visitez le Québec, nous ont-ils répété. J’écoute. Il y a une dizaine de jours, je me suis rendu à Baie-Comeau où je n’avais jamais vraiment mis les pieds. Cette semaine, je suis allé à Bowman, en Outaouais, juste un peu à l’ouest de Val-des-Bois où, encore, c’était une première.

Une découverte merveilleuse qui s’appelle la Pourvoirie Chevreuil Blanc. Des tarifs très raisonnables, une pêche prodigieuse à la mouchetée ou à l’arc-en-ciel, même dans l’eau chaude, à la mi-août, des chalets avec électricité, des routes accessibles en auto. La totale, et ce, à trois heures de Montréal.

Il y avait quelques années que je n’avais pas roulé sur l’autoroute 50, vraisemblablement taillée dans le roc. De magnifiques paysages nous montrant au loin de temps en temps la majestueuse rivière des Outaouais.

Élément curieux, la même sortie 187 conduit au patelin des deux derniers marqueurs de 50 buts du Canadien : Thurso, chez Guy Lafleur, au sud, et Ripon, chez Stéphane Richer, au nord.

La route 309 menant au nord longe continuellement l’historique rivière du Lièvre qui coule sur 400 km. Même pour une simple balade en auto ou à moto, c’est superbe.

LE CHEVREUIL

Je ne connais personne dans cette pourvoirie familiale, mais je n’ai que des félicitations pour la propreté, l’entretien impeccable. Les chalets tous finis en pin, les quais et les chaloupes de qualité supérieure, et il y a même un petit lopin sur le dessus d’une montagne où l’on reçoit le signal pour les fous du cellulaire. J’avoue y être allé lundi soir dernier. Je ne me possédais plus, je voulais savoir qui avait repêché Alexis Lafrenière.

Quand on part de la région de Montréal en vacances québécoises, on a toujours tendance à s’évader vers l’est ou le nord, oubliant souvent que l’Outaouais est un secteur merveilleux, tout en beauté et pas si loin d’une belle petite ville qui s’appelle Gatineau, et même Ottawa qu’il faut visiter au moins une fois dans sa vie.

DOUX BIDOU BIDOU

Si Donald Trump veut faire du camping, on fournit le propane.

On dit que les meilleurs vendeurs de meubles sont beaux et matinaux.

Un comique se fait tatouer un masque.

J’ai beau surveiller mon poids, il est toujours là.

À Percé, l’économie va bien. Les touristes sont dans le trou.

Les agriculteurs contemporains ont le pouce vert... et les yeux rouges.

Croyez-vous que la vente d’objets ayant appartenu à Hitler va faire führer ?

Pourquoi n’ai-je plus de cheveux sur le front et qu’il me pousse des poils sur le nez et les oreilles ? Qui a autorisé ce transfert ?

Un peu d’agriculture, aujourd’hui, je plante des tees.

