GENDRON, Lucien



À l'hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, le 11 août 2020, à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Lucien Gendron, époux de madame Lise Laporte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Monique (Claude), Nicole et Diane (feu Dominic), ses sept petits-enfants Amélie, Maude, Simon, Sara, Mathieu, Marc-André et Martin, ses douze arrière-petits-enfants, ses soeurs Hélène (Gisselin) et Françoise, son beau-frère Robert Laporte (Monique), cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.Dû à la Covid-19 et selon ses volontés exprimées avant d'être atteint de la maladie d'Alzheimer, il n'y aura pas d'exposition, pas de funérailles ou de cérémonies. Une rencontre pour ses proches aura lieu à une date ultérieure afin de se rappeler les bons moments passés à ses côtés.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société d'Alzheimer du Québec.Un merci spécial au personnel de la Résidence des Patriotes, à Beloeil, pour les bons soins prodigués ainsi que l'empathie démontrée à son égard.