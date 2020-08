LEMIEUX, Lucien



C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Lucien Lemieux, docteur en histoire de l'Église. Originaire de Saint-Rémi, il était le fils de feu Isidore Lemieux et feu Yvonne Beaudin.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, feu Lucette, Raymond, Louis (Lise Boyer), feu Denise, feu Gilles, Solange (Joe Berte), Micheline (Domenico Rigano), Robert (Sylvie Fortin, Lise Larouche), Marcel (feu Danielle Berthelet), Mercédès (Arnold 'Ernie' Thibault), sa tante Marcelle Bédard-Beaudin, ses nombreux cousines et cousins, ainsi que ses neveux et nièces, Raymond Jr, Jean-Marc, Sylvia, Frédéric, Christian, Nancy, Ludwig, Julie, Élyse, Christophe et François.Lucien laisse également dans le deuil sa compagne, Rachel Deslauriers, celles qu'il considérait comme ses filles, Marie Claude (Laurent), Christine (Jean-François), Fabienne (Catherine) et Brigitte (François), et celles et ceux qu'il considérait comme ses petits-enfants, Camille, Mathilde, Béatrice, Flavie, Philippe, Luce, Frida, Philémon, Anouk, Clément et Jude. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs parents et amis, ainsi que le personnel du diocèse de Saint-Jean-Longueuil.Il fit ses études classiques au Séminaire de Saint-Jean et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal. Il a été ordonné au presbytérat le 15 juin 1958 à Saint-Rémi. Après avoir obtenu un doctorat en histoire de l'Église, il a enseigné au Séminaire de Saint-Jean, à l'Université de Montréal et à l'Université du troisième âge de l'Université de Sherbrooke. Il est l'auteur de multiples ouvrages et articles, en plus d'avoir fréquemment agi à titre de conférencier. Il a oeuvré de nombreuses années aux services diocésains comme vicaire épiscopal, responsable de l'Institut de formation théologique et pastorale ainsi qu'à la formation des futurs prêtres. Il fut également en service dans les paroisses de Sainte-Julie, Saint-Lambert et Saint-Thomas-d'Aquin. L'engagement social fut constamment au coeur de ses préoccupations. Il a notamment fait partie de plusieurs conseils d'administration et on lui reconnaît un grand nombre d'interventions publiques.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison Victor-Gadbois ou à la Fondation Gilles-Raymond du diocèse de Saint-Jean-Longueuil.En raison de la pandémie actuelle, les places seront limitées pour participer à la célébration des funérailles. Nous vous encourageons à venir présenter vos sympathies à l'un ou l'autre des endroits indiqués ci-dessous.La famille accueillera parents et amis en l'église St-Thomas D'Aquin (311 rue Saint-Thomas, Saint-Lambert, J4R 1Y2), le vendredi 28 août 2020 de 13h30 à 17h. Également, au salon funéraire Poissant et fils (58 rue Perras, Saint-Rémi, J0L 2L0) de 19h à 21h et samedi le 29 août de 10h à midi suivi des funérailles en l'église de St-Rémi dès 14h.Le port du masque sera obligatoire et les mesures de distanciation seront respectées.