BRUNET, Rollande



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Rollande Brunet, épouse de Peter Des Lauriers et fille de feu Urgel Brunet et de feu Cécile Larocque.Dans la nuit du 27 juin 2020, à Ste-Anne-de-Bellevue, Rollande est décédée à l'âge de 87 ans paisiblement et entourée de ses filles adorées Sylvie, Sandra, Christine, Michele et Liza. Outre son époux et sa famille immédiate, elle laisse dans le deuil ses petits-enfants ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Ste-Anne-de-Bellevue, 1 rue de l'Église, Ste-Anne-de-Bellevue, Qc, H9X 1W4, samedi le 22 août 2020 à compter de 12h30. Les mesures sanitaires en vigueur doivent être respectées pour le bon déroulement. Les funérailles se tiendront dans le même lieu à la même date à 13h30 sur invitation seulement, afin de respecter la capacité sécuritaire de l'église.Visitez le:pour signer le registre et pour faire vos dons en mémoire de Rollande.