PORTELANCE, Claude



C'est avec le coeur lourd que nous vous annonçons le décès de Monsieur Claude Portelance, le 6 août 2020 à l'hôpital du Suroît, époux bien-aimé de Madame Cécile Portelance (Chiasson).Il était un père aimant pour ses filles, Anick (Patrick) et Marie-Claude ainsi qu'un grand-père adoré pour Jonathan et Gabrielle. Il restera dans le coeur de ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :le samedi 22 août de 12h30 à 13h30. Compte tenu des restrictions dues à la pandémie, le service funéraire qui suivra les visites sera réservé à la famille immédiate uniquement. Le service funéraire sera diffusé sur le web en simultané à l'adresse suivante :/Home/ServiceDetail/6580Au lieu de fleurs, des dons à l'Association canadienne du diabète en sa mémoire seraient grandement appréciés.