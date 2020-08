DIONNE, Dr Jacques



1929 - 2020

À Montréal, le 25 mars 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé Dr Jacques Dionne, époux de feu Monique Martin, fils de feu Romulus Dionne et feu Alice Gauthier et père de feu Michèle et feu Monica.

Natif de Valleyfield, il fut chirurgien dentiste à Montréal pendant plus de 40 ans.

Il laisse, dans le deuil ses enfants Louis (Monique Talbot) et Lise, ses petits-enfants Raphaëlle (Julien Granger) et Marie-Noël (Dave Adolphe Mitchell), ses arrière-petits-fils Charlot et Jacob, ses frères et soeur Roger, André, feu Jean, feu Pierre et feu Denise, ainsi que plusieurs parents et amis.



La famille recevra les condoléances le samedi 22 août de 9h à 11h au :



COMPLEXE FUNÉRAIRE J.A. LARIN & FILS

317 RUE VICTORIA

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD



Les funérailles suivront à 11h00 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de Valleyfield.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.