TRUDEL, Roland G., prêtre



De Montréal, le mardi 24 mars 2020, à l'âge de, est décédé monsieur Roland G. Trudel, prêtre diocésain, fils d'Onésime Trudel et de Clara Vincent. Il laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Il fait ses études classiques au Collège de Montréal et au Séminaire de Philosophie. Au terme de ses études en théologie au Grand Séminaire de Montréal, il est ordonné prêtre en 1946. En plus de nombreux cours et sessions en psychologie et sexologie, c'est en 1971 qu'il obtient sa maîtrise en " Pastorale & Marriage Counselling " à Détroit, Michigan, aux États-Unis.Il a passé sa vie active d'abord auprès des adolescents, de 1960 à 1967, en tant qu'aumônier des écoles secondaires de Lachine et ensuite auprès des adultes et des couples, de 1960 à 1969, comme animateur de mouvements de couples. Il a oeuvré comme psychologue spécialisé en consultation conjugale au Centre de Consultation matrimoniale, de 1971 à 1973, mieux connu sous le nom de Centre des Services Sociaux du Montréal Métropolitain de 1973 à 1983 et ensuite en pratique privée jusqu'à sa retraite en 1988.Détails des funérailles : En raison des circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, le nombre de visiteurs est limité et le port du masque est obligatoire. Par conséquent une cérémonie funéraire aura lieu en présence des cendres le jeudi 20 août 2020 pour la famille et les proches (sur invitation seulement).