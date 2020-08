GIAMBATTISTINI, Nando



À Laval, le 12 août 2020, à l'âge de 85 ans est décédé Monsieur Nando Giambattistini, époux de feu Michelle Dauplaise.Il laisse dans le deuil sa conjointe Jacqueline Dagenais, ses enfants Robert (Nathalie Paquet) et Richard (Cathy Eljarrat), ses petits-enfants Lisa, Lindsay, Sandrine et Philippe, son arrière-petite-fille Eva, son frère Cataldo (Eva), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron, Laval,le dimanche 16 août 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu en l'église St Béatrice, 475 Avenue des Perron, Laval, QC H7H 1E2, le lundi 17 août 2020 à 11h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.