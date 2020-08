HURD, William Edward



La famille de William (Bill) Hurd a le regret d'annoncer son décès survenu le mercredi 22 juillet 2020 à son domicile de Montréal à l'âge de 88 ans. Né à Montréal, il a vécu et travaillé toute sa vie dans cette ville qu'il affectionnait tant.Il laisse dans le deuil son fils Wayne (Jennifer), ses petits-enfants Brittney, Dyllan, Logan et Aidan ainsi que sa soeur Dorothy, son frère Harry et plusieurs neveux et nièces. Nous nous souviendrons toujours de sa grande gentillesse ainsi que de son attention pour les petits détails. Le souvenir de Bill restera profondément gravé dans nos mémoires.Un recueillement en son honneur aura lieu au complexe funéraire:le samedi 22 août 2020 de 14h à 16h.